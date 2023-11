Peaasjalikult on «The Woman In Me» sissevaade popiprintsessi hingeellu. Britney ei tee kogu raamatu vältel saladustki, et on läbi oma elu võidelnud nii depressiooni kui ka ärevusega, mis on mõnel hetkel avaldanud ta elule laastavat mõju, ning on olnud juhtumeid, kus depressioon või ärevus on määranud ta edasise saatuse.