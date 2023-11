Eks selle verivärske kodumaise krimikirjanduse avastamisega kipub sageli olema niimoodi, et lugeja ootus on alguses väga madal. Edasi on võimalikud kaks suunda: must masendus või rõkkav rõõm. Krimiromaan «Sootuks teised saared» kuulub sellesse teise, lugemisrõõmu pakkuvasse raamaturühma.