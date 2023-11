NÄDALA RAAMAT ⟩ Vandenõuteooriate läbinägemine vabastab mõistuse

Raamat on toekalt 656 lehekülge paks, kuid hästi ja selgelt kirjutatud. Teos harib kõiki, kel huvi meid ümbritseva vastu ja kes tahavad mõista inimeste vaimse ohustamise märke ja ohtu. Tuleb mõista, kuidas sotsiaalmeedia tulek on muutnud meie suhtlemiskeskkonda, ja tunnetada, et me kõik vastutame oma mõtlemisvõimega tänase päeva heaolu eest. Lihtne on sotsiaalmeedias kuulutada oma tõde ja näidata kätte vaenlasekuju, unustades süüdlaste jahtimise asemel endalt küsida, mis on minu osa ja panus ning oskused, et luua argipäevas tasakaalu.