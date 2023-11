Venemaa agressiivne välispoliitika on kogu Euroopas teravdanud ohutaju ning sundinud kõikjal julgeolekupoliitikat muutma. Seejuures puutuvad Läänemere-äärsed riigid Venemaaga kokku vahetult ja nii on ühendavast rahumerest taas saamas lahinguväli, nagu see on olnud juba paljude varasemate sajandite jooksul.