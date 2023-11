MARI KALKUNI ÜLEMAAILMNE TÄHELEND ⟩ Rootsi ajakiri võrdleb Kalkunit Kate Bushiga

Kalkuni uus album on saanud märkimisväärseid tunnustusi rahvusvahelistes edetabelites.

Mari Kalkuni juulis ilmunud albumi «Stoonia lood», mille andis välja Peter Gabrieli ilmakuulus briti plaadifirma Real World Records, on saavutanud juba märkimisväärseid tunnustusi rahvusvahelistes edetabelites. Raadio 2-s ja Eesti Ekspressis oli plaat nädala albumiks. Hinnatud Rootsi ajakiri Lira on jaganud lahkeid sõnu ning võrdleb Marit Kate Bushi ja Tori Amosega, Financial Time andis albumile viis tärni. Oktoobris hinnati Mari Kalkun Eesti Pärimusmuusika auhindadel «Etnokulp» aasta artisti vääriliseks.