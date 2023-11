NÄDALA PERSOON ⟩ Anne Türnpu: aeg on nii keeruline, et ei oska muud teha kui kunsti

Mati Undi tekstil põhineva lavastuse muusikalise seade on koos imelise harfimängija Lisanne Rulliga loonud Türnpu. Ta ise ütleb küll, et tema roll oli vaid pakkuda välja mingid regilaulu variandid, õpetada need näitlejatele selgeks. «Tiit pani laulud konteksti, et need hakkasid selliselt kõlama. Tiidu selja taga, Tiiduga koos töötada on väga hea,» kiidab ta.