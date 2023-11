Juurikas. Kui teadus on jõuetu

Kapslit on proovitud avada kruvi­keerajaga, korki on leotatud õlis ja bensiinis, seda on kuumutatud ja kangutatud purgiavajaga. Kapsel on pandud kruustangide vahele ja üritatud teemantsaega katki lõigata. Samuti on teadlased proovinud kapslit avada plasmalõikuri ja tuumakiirendi abiga. On isegi kutsutud Venemaalt spetsialistid kangi ja kuvaldaga. Paraku on ponnistused jäänud viljatuks. Inimkonda vaevav saladus on endiselt kapslisse suletud.