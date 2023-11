PÖFF 2023 ⟩ Eestis uut filmi näidanud lavastaja Manuel Martin Cuenca: PÖFFi esilinastusel tahtsid pisarad silma tulla

PÖFFil rahvusvahelise esilinastuse saanud «Andrea armastus» on Manuel Martin Cuenca seitsmes mängufilm.

​Manuel Martin Cuenca, tänase Hispaania üks silmapaistvamaid režissööre ja sagedane Goya auhinna nominent, külastas PÖFFi ja esitles oma uusimat mängufilmi «Andrea armastus», mis linastub PÖFFi põhivõistlusprogrammis. See on Cuenca seitsmes mängufilm, koos dokumentaalfilmidega on ta teinud kümme filmi.