Veel üks pauk rahakotile: Tallinna Linnateater tõstis piletihindu

Kui varem oli etenduse tavapileti hind 30 eurot, siis nüüd tõuseb see 35 euro peale.

Hindade tõusu selgitab teater sellega, et elu on läinud kallimaks, suurenenud on teatri tegevusega kaasnevad kulud. Viimati tõusid piletite hinnad eelmise aasta detsembris.