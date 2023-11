ARVUSTUS ⟩ Hea maitse on treenitud ja halb maitse treenimata

Margus Punab on Eesti tuntumaid meestearste. Samuti on ta arvestatav kunstikoguja. Tartu kunstimuuseumis tema kogu põhjal avatud näitus «See oli üsnagi mitmekesine aas» koosneb kuraatorite tahtel maastikest, ehkki Margus Punabi kunstikogu on muidu keskendunud eksistentsialismile ja seksuaalsusele.