Jah, tuleb. Selles mõttes pean tõesti pettumuse valmistama, et ma olen alati olnud selline singlite väljalaskja, eriti viimastel aastatel. Praegune hetk lihtsalt kukkus niimoodi välja, et mul oli see materjal koos, ma vaatasin neid laule ning kuidagi tundsin, et see on nüüd terviklik ja ma tahan sellega midagi öelda. Kõik nagu pidigi nii olema.