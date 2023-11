Itaalia draama «Paradiis» keskmes on vanem proua ja tema keskeale lähenev poeg, kes elavad ühes majas koos, tegelevad kahekesi narkoäriga ja käivad vabal hetkel koos tantsimas või vaatavad niisama telekat, kusjuures ema on uimasteid ka ise tarvitama hakanud. Ema mõjusfääri aheldatud pojal Juliol see-eest oma isiklik elu puudub, teda vaevab alaväärsustunne. Ja võib öelda, et sel ajal, kui Jumal mõistust jagas, kasvatas Julio endale vuntse.