Maja täis muusikat: endine Von Krahli hoone vanalinnas on saanud uue eesmärgi

House 10 reklaamib end ise kui «Estonia’s first private karaoke rooms» ehk Eesti esimeste privaatsete karaokeruumidena. House 10 eesmärk on muuta Eesti sotsiaal- ja ööelu ning pakkuda eksklusiivseid ruume, mis muudavad täielikult viisi, kuidas inimesed tähistamiseks kokku saavad. Muuseas pakutakse privaatseid karaokeruume.

Oma tutvustuslehel toob asutus muuhulgas välja, et nende eesmärk on olla kaasav, elegantne, lihtne ja uuenduslik ning määratleda uuesti seda, kuidas inimesed meelelahutust mõistavad. Lisaks toob House 10 välja oma veendumuse, et elu kõige väärtuslikumad hetked on loodud suurepärase toidu (ja jookide), meeldejääva muusika ja unustamatute elamuste ümber ning see on põhjus, miks nad soovivad pakkuda ainulaadset ja uudset ööelu kogemust.