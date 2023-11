ÄGE ⟩ Kristjan Järvi uus projekt ühendab klassikalise muusika metal'iga

Toppinen lisab, et metal-muusikat orkestrile kirjutada on täiesti uudne kogemus, sest juba kasutatavad instrumendid on teistsugused. «Siiski oli suurim väljakutse teiste heliloojate muusikaga töötamine ja Jacobi aitamine, et neid saaks orkestrimaailma tuua. Kogu projekt on olnud üks suur avastusreis ja see, et meil on album valmis, on väga hea tunne. Ma usun, et Jacobil on õnnestunud meie abiga luua midagi täiesti unikaalset ja uut. Baltic Sea Philharmonicu muusikud, keda juhib fantastiline Kristjan Järvi, on olnud eluliselt olulised, et sellest saaks see, mis sellest sai. Ma olen nii tänulik, et sain sellest pöörasest reisist osa ning ei suuda ära oodata, et laval esineda!»