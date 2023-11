KUIDAS? ⟩ Tehisaru toob Prantsusmaa legendaarse artisti taas miljonite austajate ette

60 aastat pärast Edith Piafi surma luuakse tema hääl uuesti, kasutades tehisintellekti. Eesmärk on taasluua hääl, et Piaf saaks ise oma eluloofilmis jutustaja rolli täita. Warner Music Groupi sõnul suurendab see filmi emotsionaalset mõju.

Warner Music Group (WMG) on selleks teinud koostööd Piafi pärandi esindajatega. Koostöö tulemusel on tehisintellekt treenitud kopeerima Edith Piafi häält. Selleks on tehisintellektile ette antud sadu häälklippe, mille järel on tehisintellekt võimeline imiteerima Piafi häält.