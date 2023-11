INTERVJUU ⟩ Juubelit tähistav Pedigree: kui me oleks olnud lukksepad, oleks võib-olla niisama joonud, muusikat tegemata

Holden (Bonne) Laamann ja Leslie Laasner hakkasid Tartu kunstikoolis õppides tegema bändi, millist polnud vähemalt Eestis varem tehtud. Nende debüütalbumit «Mindclouds» (1994) peetakse Baltikumi esimeseks industrial-plaadiks. CD box’is on remasterdatud kujul kolm 90ndate Tartu perioodi plaati, lisaks «Mindcloudsile» veel tol ajal riiulile jäänud «Wake Up Kids» (1994) ja «Rossanakka» (1995), pluss EP «Understand?»(1996) ja Pedigree best of 1998–2023.