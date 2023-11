MUSIC ESTONIA ⟩ R2 õhtuse vööndi nudimine on kahetsusväärne

Leiame, et mitmekesise ja kureeritud õhtuse programmi kardinaalne muutmine ei taga piisavat ruumi meie muusikakultuuri eripärade vahendamiseks ning kestlikuks kujundamiseks. Vaja on järjepidevat lahendust, mis väärtustab nii kogu Eesti muusikavaldkonda kui ka rajab võimaluse vajalikele muudatustele rahvusringhäälingus. Loodame, et ERR suudab leida lahenduse tekkinud väljakutsetele, võttes arvesse ka parimaid praktikaid avalik-õigusliku ringhäälingu programmi kunstilise ja haridusliku terviku kujundamisel nii rahvusvahelise levikuga kui ka Eestiga võrreldavate Euroopa muusikaturgude muusikaraadiotes.