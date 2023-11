VÄGEV VÕIT ⟩ Eesti koostöö-animatsioon võitis peapreemia maailma suurimal lastefilmide festivalil

«Chicago rahvusvaheline lastefilmide festival on maailma üks suurimaid ja olulisemaid lastefilmide festivale ning on suur au, et me just seal võitsime parima animafilmi auhinna,» tunnistab oma rõõmu filmi üks produtsentidest Riina Sildos.

«Meisterkokk Mary» üks peatootja on Luxemburgist PTD , kellega Sildos on koostööd teinud ka Lotte animafilmidega töötades. Lisaks olid nad Amrion Productioni kaastootjad koguperefilmi «Erik Kivisüda» puhul. «Tunnen Enzo d'Alot juba üle kümne aasta ja kui ta rääkis oma uuest projektist, siis oli suur soov selle suurepärase meeskonnaga koos filmi teha. Eesti Joonisfilm on maailmatasemel animastuudio, kellega koostöös saigi Eesti osa teostatud», lisab Riina Sildos.

Film räägib loo Mary O'Harast, kes on 11-aastane ninatark tüdrukutirts. Seiklus läheb lahti, kui tema vanaema Emer satub haiglasse. Kurb ja murtud Mary külastab Emerit regulaarselt. Pärast üht külaskäiku kohtab ta aga noort ja sõbralikku Tanseyt ning kiindub temasse. Kuid Tansey kaob pidevalt ära ja mis veelgi kummalisem, ta kordab aina, et tal on väga tähtis sõnum Mary vanaemale.

Kui Mary ema saab teada tütre uuest sõbrast, ei suuda ta ära imestada Tansey erilist nime, sest sama nimi oli ka tema vanaemal. Tasapisi asetuvad pusle tükid omale kohale. Mary ja tema ema saavad šoki, kui mõistavad, et Tansey on hoopis vaim.

Viibides koos selles sürreaalsuses, sõidab Mary koos ema ja Tanseyga haiglasse vanaemale järgi. Sealt edasi suunduvad nad viimasele ühisele reisile. Teel olles kulgeb naiste vestlus mööda mälestusi ja meenutusi. Nii valmistuvad nad viimaseks hüvastijätuks, mis on soe, sest selles on teadmine, et elu on kohe kindlasti imeline ja sageli ka tõeliselt salapärane – ja kui sul on vedanud – täis armastust.

Filmi autor Enzo d'Alò on režissöör, stsenarist ja muusik ning Euroopa animatsiooni andekamaid loojaid. Tema filmid ja telesarjad on kriitikute kõrgelt hinnatud ning pärjatud mitmete auhindadega, seal hulgas Veneetsia filmifestivali Franco Bianchi preemiaga.

Tänavu on «Meisterkokk Mary» valitud lisaks Berliini festivalile Shanghai, Locarno, Cinekid Amsterdami, Chicago filmifestivalidele ning PÖFF Just filmi võistlusprogrammi.

Film on valminud Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, Goag Productions, Rija Films, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles kaastootmisel.