Korraldaja Viive Noor tunnistab, et nõukogude ajal oli illustratsiooninäitus Leedu korraldada, mille peale ta oli siiralt kade. Uus sajand andis võimaluse korraldada uhke triennaal Eestis.

Tänavusel ehk seitsmendal triennaalil eksponeeritakse üle 300 töö 82 autorilt 26 riigist ja see väljapanek annab kõneka ülevaate maailma illustratsioonikunsti paremikust. Eesti Arhitektuurimuuseumi suure saali eripära on näituse disainer Mae Kivilo muljet avaldavalt «Pildi jõu» kujunduses ja kõik illustratsioonid on hästi vaadeldavad.