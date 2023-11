VÄRSKE EESTI MUUSIKA ⟩ Ilmus «Tähtsad ninad» soundtrack

«Tähtsad ninad» helilooja Leslie Da Bass (Leslie Laasner) rääkis, et filmi muusikat kirjutades proovis ta meenutada ennast teismelisena. «Üks osa filmi meloodiatest proovib tabada peategelaste mõttemaailma, olemust. Meenutasin aega, kui olin sama vana kui nemad – milline siis maailm tundus, kuidas muusika mõjus ja mis oli äge ajastuvabalt mõeldes. Näiteks kooli prooviruumis veiderdamine ja läpparis muusikaprogrammidega jändamine.»

Laasner tõi välja stseeni filmist, kus peategelased moonutavad oma häält, et kõlada nagu täiskasvanud: «Mina moonutasin muusikat tehes oma häält, et kõlada nagu laps.»

Leslie Laasneri sõnul hakkasid muusika ideed tekkima juba enne valmis filmi nägemist. «Stsenaarium oma originaalse ideega on kõnekas. See hakkas juba enne filmi nägemata oma lugu jutustama. Tekkis tunnetus, milline see helikeel peaks olema ja kuidas filmi idee võiks muusikas kõlada.»

«Kõige mõnusam on teha asja, milles sind täielikult usaldatakse ja saad olla vaba,» kiitis helilooja koostööd režissöör Ingomar Vihmariga. «Mõnus on see, kui saad nö «hullu panna». Neid poiste lugusid tehes lihtsalt veiderdada ja proovida tabada nende mõttemaailma,» rääkis Laasner, kellele meeldib enda sõnul väga ka klassikaline draama, aga ta ei tahaks olla selline kuiv vanaldane helilooja, kes asju alati klassikaliselt lahendab.

Leslie Laasner kirjutas kogu filmi muusika, kaasa arvatud tunnusloo «Singid Juustud Pepperonid», mille puhul hakkas jõuliselt oma elu elama üks fraas filmist. «Kõige rohkem hindan, et seda lugu nimetasid noored osatäitjad ise bängeriks. See on parim tunnustus,» ütles Laasner. «Singid Juustud Pepperonid» muusikavideo monteerija on Moonika Põdersalu.

«Tähtsad ninad» valiti ainsa kodumaise mängufilmina novembris toimuva PÖFFi rahvusvahelisse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi Just Film.