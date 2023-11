Olin suure osa Urmase tekstidega tuttav juba aastate tagant, aga polnud isegi mõelda osanud, et paksus raamatus mõjuvad nood hoopis teisena kui laulusõnade või värssidena üksikuil lehtedel, mis kunagi käest kätte Alenderi tutvus- ja sõpruskonnas ringlesid ning minunigi ulatusid. Aga äkki Yoko Alender oskab? Tema ju isa raamatu koostas. Tegelikult tekkis mul kohe tunne, et tahaks talt küsida, millal ta aru sai, et isa on samal ajal luuletaja ja luule korraga.