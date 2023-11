NÄDALA PLAADID ⟩ Futuristid lähevad retroks

Fännide jaoks on hea uudis see, et kaasa teevad ekskitarristid Andy Taylor ja Warren Cuccurullo, ning halb see, et Simon Le Bon proovib räppida. Platsis on ka uusromantikute vana semu ja vaimne teejuht Nile Rodgers ning kuuleb ka Victoria De Angelise (Måneskin) häält.