PÖFF 2023 ⟩ Välismaa tippmuusikud annavad sajandivanusele Eesti tummfilmile uue elu

John (Johannes) Loopi, Boris Borissoffi (Jaanikosk) ja Mihhail Lepperi filmi «Jüri Rumm» aluseks on Rummu Jüri tegelik elukäik. Jüri on mõisniku toapoiss, kes saab karistada selle eest, et varastab oma haigele isale paruni tagant süüa. Kättemaksu vandudes lahkub ta mõisast varastatud hobusel, lipsates tagaajajate käest ikka ja jälle ära. Seikluslikku liini vürtsitab Jüri armulugu mõisas teeniva Madliga.