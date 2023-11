31 lühemast ja pikemast stseenist koosnev «Hiiglase pada» osaleb PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammis. Teos on mustvalge ja selles puudub dialoog – korra on kuulda taustal jutukõminat, millest sõnu ei saa eristada ja korra hüütakse appi. Näitlejatööd on jäigad ja maneerlikud, inimesi ümbritsev õhkkond hall ja külm, pidevalt on õhus ebamäärane ärevus.