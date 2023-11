TELESARI «ESTONIA» ⟩ Kuues jagu: Aga silmud on Utö saare all väga rammusad!

Insener Peltost hoiab ärkvel aga veel üks tõdemus: ta arvas, et komisjoni kustuti teda hea arvutusoskuse tõttu. Nüüd aga selgub, et kainest ja objektiivsest insenerikunstist olulisemad on veel paljud teised mõjurid. Komisjoni eesmärk on välja selgitada tõde. Aga mis on tõde? «Rahvas tahab, et ütleksime välja ühe lihtsa põhjuse, miks parvlaev põhja läks. Aga lihtsaid tõdesid pole päriselus olemas,» seletab rootslane Claesson lihtsameelsele Soome insenerile. Nagu ennegi, kisub komisjonis igaüks enda suunas, aga pärast kolmeaastast tegutsemist on ka komisjon ise lonti vajunud.