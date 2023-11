Pimedate Ööde filmifestival oli Eesti filmide vastu helde

Eesti filmid said endale kuuluva osa auga kätte. Pole mingit kahtlust, et maailmas laineid lööv Anna Hintsi ​«Savvusanna sõsarad» väärib ka parima Balti filmi preemiat. Lastežürii aga hindas kõrgelt Ingomar Vihmari filmi «Tähtsad ninad», mille kohta öeldi: «Film oli naljakas ja naljad eakohased, seda oli põnev jälgida, film kajastas tõsist teemat (rahapesu) läbi mõnusa huumori ning sellel oli kaasahaarav muusika.» Kõrgemat kohta kui debüütfilmi programmis äramärkimist oleks aga väärinud Eva Mägi film «Mo mamma». Teemaviite all #noorfilmitegija said oma tunnustuse kätte Eesti noorte filmid «Kolmas puu vasakult» (võitja) ja «Rohelised paugutajad».