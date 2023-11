HEATEGU ⟩ Viimsi Muusikakooli noored toetavad lähisuhtevägivalla all kannatanud lapsi

Esitusele tulevad traditsioonilised jõulu- ja kaunid koorilaulud. Lisaks orkestrile ja koorile on lavale oodata ka üllatusesinejaid. Dirigendid on Edmar Tuul ja Aarne Saluveer. Kontserdile on oodatud kõik, kes soovivad aidata abivajjaid, peavad lugu kaunist muusikast ja soovivad veeta ühe mõnusa õhtu heas seltskonnas.