POLEGI ENAM SALADUS? ⟩ Taasavastatud vana intervjuu võib paljastada Banksy pärisnime

BBC kaevas välja kahekümne aasta taguse intervjuu, kus reporter Nigel Wrench usutleb Banksyt. Osaliselt kõlas see toona BBC raadios ning leidis kasutust ka taskuhäälinguseerias «Banksy lugu». Kuulanud taskuhäälingut uuesti üle, otsustas Nigel Wrench pöörduda tagasi terve algse intervjuu juurde ning avastas sealt põnevat infot enigmaatilise tänavakunstniku kohta, kes on aastaid suutnud oma isikut maailma eest saladuses hoida, olgugi et temast on kasvanud maailma kuulsaim tänavakunstnik.

Avastatud helisalvestises räägib Wrench Banksyga 2003. aasta suvel, kui Banksy oli veel varastes 20ndates ning valmistus esitlema Londonis oma näitust «Turf War». Wrench küsib Banksylt, kas tema pärisnimi on Robert Banks, mille peale vastab kunstnik: «Lihtsalt Robbie». Arvestades, kui vähe Banksy intervjuusid annab, on see tähelepanuväärne paljastus, ehkki alati on võimalik, et kunstnik oskas juba toona inimesi ninapidi vedada.