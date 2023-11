Sõnulseletamatu armastus: kinodesse jõuab selle aasta üks liigutavamaid filme

«Tuleb rõhutada, et armastusest ei räägita «Eelmistes eludes» kui mingist suhkruvatist nagu enamikes romantilises draamades, see on vastupandamatu, sõnulseletamatu, inimmõistusest üle tunne, millele läheneb Celine Song isegi veidi maagilise realismi vahenditega. Tema maailmas ei saa armastust kahtluse alla seada, see on konstant, pigem peavad inimesed kas armastuse vastupandamatule jõule alluma või seda vastuvoolu ujudes trotsima,» kirjeldab filmikriitik Kaspar Viilup.