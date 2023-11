Järgmisel aastal ilmub voogedastusteenusesse Viaplay kolmeosaline dokumentaalsari, mis räägib ühe populaarsema Rootsist pärit popbändi Ace of Base'i ootamatult raske loo. Sarjas «All That She Wants: The Unbelievable Story of Ace of Base» näeb bändi kõige tormilisematel aastatel valminud videomaterjale, mis on tänini avalikustamata, vahendab Deadline.