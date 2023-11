ARVUSTUS ⟩ Külmaverelise mõrvari lunastuse teekond põnevas filmis

Lugu põhineb prantsuse koomiksil ja samanimelisel romaanil. Loo-koomiksi autorid on Alexis Nolent ja Luc Jacamon. Põhilise osa ajast ongi ekraanil vaid üks näitleja, kes peab endaga sisemonoloogi. Sellest kirjeldusest ei tasu heituda, see ei ole siiski mingi üdini kammerlik filosofeerimine, siin siiski on ka kaklusstseene ja pingelist põgenemist, veidike tehakse pauku ja purustatakse mööblit ja klaaslaudasid, tapetakse õige mitu inimest. Tegevustik toimub mitmes riigis ja kõrvalosalisi jagub küllaga. Sellegipoolest on siin vaid üks Peategelane, koodiga Tapja, nimesid on tal passivirna jagu ja ega õiget nime teada saagi.