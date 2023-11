INTERVJUU ⟩ Kunstnik ja seksuaalterapeut melanie bonajo: paistab, et halvim asi on olla naiselik

Näituse keskseks teemaks on puudutus. bonajo, kes on ühtlasi ka somaatiline seksuaalterapeut ja -koolitaja ning puudutusteraapia treener, leiab, et puudutusega saab ravida üksildust – seda tänapäeva epideemiat.

Üks mind pikemat aega kummitanud mõte on see, et kui rääkisin Ameerika kirjaniku ja teaduri McKenzie Warkiga, ütles ta, et mõnikord on sugu tugevam kui armastus. Eestis ja ehk ka mujal paistab see sageli just nii olevat. Sa oled näituse tekstis öelnud, et armastust ei õpita isoleeritult. Kas sa saaksid avada, mida armastus sinu jaoks tähendab ja mida sa isoleerituse all silmas pead?

Mulle on alati olnud suur mõistatus, miks on meil armastuse jaoks ainult üks sõna. Armastus on ju kui kosmos – armastus, mida tunnen oma ema vastu, erineb sellest armastusest, mida tunnen oma romantiliste partnerite, oma koera või selle näituseruumi vastu. Et neid lugematuid armastuse dimensioone tunnetada, võiksime püüelda nende armastuse nüansside mitmekesisuse poole: neid kohti on oi kui palju, kus saame armastust kogeda ja väljendada.

Olgu selleks armastus keskkonna vastu, armastus loomade või enda vastu. Nõnda armastusse peensusi lisades muutuvad mõned traditsiooniliselt intiimsemaks peetud ruumid ehk ka vähem intiimseks, säilitades siiski oma väärtuse.