ARVUSTUS ⟩ Kuidas sõjajärgses Kuressaares teatrit tehti: meenutus Ester Reinartist ja tema kaaslastest

Kuressaare teater on Tiit Palu ja Pille-Riin Purje abil teinud saarlastele kingituse ja tuletanud neile meelde, et Kuressaares töötas kutseline teater juba aastast 1935 kuni traagilise bussiõnnetuseni 1951. aastal, mil see suleti. Ja see töötas koguni samas kunagises Eesti seltsi majas, kus pärast põhjalikku rekonstrueerimist ja lavatorni lisamist taasavati 1998. aastal praegune Kuressaare teater.