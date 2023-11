Suri üks hinnatumaid Briti kirjanikke, kes lugejatega kohtunud ka Eestis

2014. aastal külastas A.S. Byatt ka Eestis kirjandusfestivali HeadRead. «Byatti teadmisi kirjandusest imetlesid kõik tema kaasaegsed, teda peeti üksmeelselt väga asjatundlikuks kriitikuks ning võib öelda, et neid teadmisi ja sügavat erudeeritust rakendas ta ka oma romaanis «Lumm». See raamat on aga palju rohkemat kui erudeerituse tulevärk, see on vaimukas, inimlik, leidlik ja näitab autori eri žanrite valdamist. Ta on loonud lehekülgede kaupa fiktiivseid päevikutekste, 19. sajandi luulet ja kujutanud sama usutavalt ka 1980ndate aastate akadeemilist elu Inglismaal,» kirjutab festival järelhüüdes.