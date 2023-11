SUUR SARJAPROJEKT ⟩ Eestlaste kaastoodetud seriaal sihib Netflixi

Järgmisel aastal võib Netflixi jõuda dokumentaalsari «VONA – Inside Ecocide», mis keskendub Ukraina sõja keskkonnamõjude uurimisele. See viib vaatajad sõjast räsitud Ukrainasse, kus teadlaste ja kohalike kangelaste eestvedamisel uuritakse sõja tekitatud keskkonna mõjusid ja tagajärgi. VONA sarja tootmiseks on ühendanud jõud Eesti, Saksamaa, Poola ja Ukraina. Selle tootjate üheks suureks eesmärgiks on saada esimeseks Eesti kaasprodutseeritud Netflixi dokumentaaliks. Vaata reklaamklippi!