AASTA KUNSTIELAMUS ⟩ Kõige erilisem Konrad Mägi näitus on kohale meelitanud tuhandeid eestlasi

«Kunstisõbrad on näituse ääretult hästi vastu võtnud ning kuigi teame, et maalid on seni varjul olnud kunagiste keeruliste aegade tõttu, toovad nad nüüd rõõmu ja helgust,» sõnas muuseumi direktor Kertu Saks. Külastajate sõnade järgi on näitus kaunis, ainulaadne, põnev, elamusi pakkuv ja tekitab vaatajates head tunnet, mida soovitakse korduvalt kogeda.