«Langenud lehed» on põhjamaine valguskiir meie pimedas ajas. Aki Kaurismäki usub endiselt inimestesse ning usub, et maailm peaks olema meie kõigi jaoks õiglane ja hea paik. Kui «Langenud lehed» ühe sõnaga kokku võtta, siis ilmestab seda enim soojus.

Taas paljude kodumaiste filmisõprade lemmikuks saanud «Langenud lehed» on Aki Kaurismäki tagasipöördumine ta 1980ndate nn töölistriloogia juurde, mida iseloomustab lugude ja inimeste lihtsus. Stiili poolest on aga kõik hästi paigas: dekoratiivsed võttekohad, summutatud, aga värvirohke koloriit, ja rohkem koomilisi dialoogikilde kui kunagi varem. Kaurismäki on täielikus tippvormis.