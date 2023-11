«Pöörane Bach» ja «Aavik Salzburgis» kõlavad Tallinnas

Kavas on barokikuninga Johann Sebastian Bachi orkestrisüidid I–IV, mis on kuulajate meelt lahutanud sellest ajast peale, kui Bach need umbes 30-aastasena õukonna seltskondlikuks ajaviiteks komponeeris. See muusika on inspireeritud tantsudest: kiired ja aeglased, majesteetlikud, pidulikud ja õrnad. Bach oli üks suurimaid meistreid virtuoosse muusika loomisel.