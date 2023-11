Daniel de Visé «Bluusikuningas B.B. King» on haarav ja aus, kohati lausa uskumatutes kogustes uskumatuid fakte sisaldav võimas raamat, mis oma haardelt ja haaravuselt ületab oluliselt suuremat osa ühe žanri piirides ukerdavaid muusikaraamatuid. See on ülipõhjalik pilk ühe maailma suurima bluusikitarristi elule ja loomingule, teisalt ei ole tegemist pelgalt biograafiaga, vaid teos on ühtlasi kaasakiskuv ajalooline ja kultuuriline retk.