Meeleavalduse eestvedajaks on Kristopher Luigend, kes on rohkem kui kümme aastat vedanud õhtuses vööndis saadet nimega «Haigla saade», mis on Tallinna underground-ööelu ühe tähelepanuväärsema ürituse Haigla Pidu raadioilmum. Luigend koos kaassaatejuhtide Ats Luige ja Jan Tomsoniga on mänginud seal muusikat house’ist hiphop’i ja avangardsema rock’ini. Nende muusikavalikul on spetsiifiline nendelik puudutus, mida võib pidada väärtuseks.