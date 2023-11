SUURED SUMMAD ⟩ Eesti kunsti müüdi taas rekordiliste hindadega

«Kunsti vastu on jätkuvalt suur huvi ja meie sügisoksjon pakkus ilusa valiku eesti kunsti. Oli palju üllatusi, kui alghinnad kerkisid kolme-, nelja- ja isegi viiekordseks. Tõenäoliselt jõuavad kevadel majandusolukorrast tingitud korrektuurid ka kunstiturule, enim saame hinnakorrektuure näha keskpäraste teoste juures. Haruldased teosed jäävad endiselt hinda, isegi kui see tähendab, et kogusid täiendatakse vähem ja valikuid tehakse eriti hoolikalt,» prognoosib Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall.