Briti popstaari Leedu piletimüük purustas kõik varasemad Baltikumi rekordid

«Parim tõestus sellele, et uuendused olid edukad ja vajalikud, on seal toimuvad sündmused. Loodame, et kontserdikülastajad naudivad peale imelise muusika ka meie linna, sest Kaunasel on palju pakkuda - eelmisel aastal oli Kaunas Euroopa kultuuripealinn ning linna modernistlik arhitektuur lisati hiljuti UNESCO maailmapärandi nimistusse. Linnana soovime pakkuda parimat elamust oma külalistele ning oleme valmis sellest kogemusest õppima, et tulevikus veel rohkem sarnaseid sündmusi võõrustada,» lisab Visvaldas Matijošaitise.

Kontsertide korraldaja L Tips Agency on üks suurimaid iseseisvaid promootoreid Baltikumis ning on korraldanud meie regioonis selliste artistide kontserte nagu näiteks Ed Sheeran, 50 Cent, Bryan Adams, The Cure, Placebo, Maneskin, Nick Cave, OneRepublic, Sarah Brightman, Jose Carreras, Damien Rice, James, Emeli Sande, The xx, David Guetta, Three Days Grace, Sigur Ros, Apocalyptica, Megadeth, Hurts, LP, Bullet For My Valentine, James Arthur, grandson, Kraftwerk jne.