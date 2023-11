Keeruline olukord Raadio 2 õhtuse vööndi ümber jätkub: üks saatejuht on juba vallandatud

«Siin vahetult enne meeleavaldust sain Raadio 2 Õhtuse Vööndi uue peatoimetaja poolt näidispoomise osaliseks. Seega pean valmistama pettumuse neile, kellele laupäevases saates lubasin, et tuleb veel neli Funk Embassy osa enne kui Õhtune Vöönd suletakse. Neid sellisel kujul ei tule,» alustab Ehte postitust.

Ta jätkab: «Pärast ühel korral Raadio 2 kaitseks tehtud aktsioonide mainimist öeldi esmaspäevase seisuga erakorraliselt üles mu leping saatejuhina. Lepingu seisukohast ilmselt on kõik õige ja eksisin ERR hea tava printsiipide vastu. Isiklik hinnang on aga selline, et üks tubli juht Maarjamaal juhib armastuse, mitte vihaga. Tugev toimetaja jagab suuniseid, mitte piitsa. Siin sain pärast peaaegu kaheksa aastat tööd esimese hea tava rikkumisega kinga.»