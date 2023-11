ARVUSTUS ⟩ Bibliofiilide erootikavideo on eelmäng kirjasõnapornole laval

See on seesama Reha, keda mäletan Vaba Laval 2019. aastal etendunud Armel Rousseli lavastatud hübriidteatriteosest. Videoklipid maailmarändur Jarmo Rehast vaheldusid toona näitleja elusate monoloogidega laval. Nüüd tõuseb heli- ja videotehnikuna eeslava vasakus nurgas istuv Reha paar korda püsti, et kaunilt ja nukralt mõni bluusilugu laulda.