ARVUSTUS ⟩ Olla digitaalne raha või mitte – selles on küsimus

Kui Paul Kuimeti «Crystal Gridile» uljal sammul siseneda ja kiire pilk üle lasta, võib ju ka mõelda, et tore fototapeet. Või mis tore?! Toredaim! Võtaks selle ja paneks seinale, nende kaskede asemel, mis mul muidu on.

Kuimet on erinevates maailma botaanikaaedades pildistanud troopilisi taimi ja neist kollaaži teinud, on mänginud aegade, ruumide ja kaugustega ning need segi ajanud. Kollaaži rütmistab kapitalismi ajaloos ühe ikoonilise ehitise, nimelt 1851. aasta maailmanäituseks rajatud ja 1936 tules hävinud Londoni Kristallpalee kesklöövi katusesõrestiku muster.