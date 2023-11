HANDO RUNNEL 85 ⟩ Hando Runneli künklik loogika

Tõlgendan seda nii: esimene (maalt pärit identsus) on kodumaa, see territoorium, mida me tähistame sõnaga «Eesti», teine (maast pärit identsus) aga konkreetsem, inimese enda isiklik kokkupuude maapinnaga. Esimene seob maaga rahvuse, teine aga üksikisiku, esimene kuulub suuresti kehatule kujutlusele, teine kehadele, kes annavad kujutlusele kuju.

Ruum ruumis

See kahetisus on muidugi olemuslikult universaalne, seotud paratamatu tõsiasjaga, et inimene on ruumiline ja oma ruumilisust teadvustada suutev olend, mistõttu asub ta ühtaegu ruumis ja on ise ruum. Igasugune loominguline suhe ruumiga eeldabki pidevat ruumiteadlikkust.