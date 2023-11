Kannatanu väidab, et muusik uimastas ta ning seksuaalselt ründas teda. Juhtumisi pidi Combs alles hiljuti maksma valuraha endisele tüdruksõbrale Casandra Venturale, kes teda samuti seksuaalses rünnakus süüdistas. Ometi kinnitab räppari esindaja, et uus süüdistus on «väljamõeldis ja mitte usutav».