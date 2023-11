SÜDANTLÕHESTAV EESTI LUGU ⟩ Vähihaige ema võitleb laste hooldusõiguse eest

Filmi peategelane noor naine Mari seisab silmitsi viimases staadiumis vähiga ning samal ajal peab tulist võitlust oma laste hooldusõiguse eest, tõestamaks, et ka haigena on ta oma lastele täisväärtuslik ema. Selle kõige keskel on naise 12-aastane poeg Oliver, kes püüab kõige kiuste jääda rõõmsameelseks ja vapraks, olles igal sammul emale toeks.