ALIKA ehk Alika Milova on 21-aastane laulja ja helilooja Narvast, kes võitis paari aasta eest võistlussaate «Eesti otsib superstaari» kaheksanda hooaja ning tõi tänavuselt Eurovisiooni lauluvõistluselt Eestile kaheksanda koha palaga «Bridges». Nii et ta on juba üsna varases nooruses saavutanud eesmärgi, mille poole kohalikul popiparnassil pürgida.