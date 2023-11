See tee on Hollywoodi filmile omaselt mõistagi vere ja seksi tee. «Napoleoni» lahingud on verised, brutaalsed ja väga intensiivsed, paraja pikkusega ning realiseeritud nauditavalt sünges visuaalses poeetikas – suurel ekraanil kindlasti elamus. Kahurikuulid lömastavad hobuseid ja pilbastavad laevu, täägid tungivad kehadesse ja vaenlast piiratakse armutult ümber keset vihma, tuisku ja löga.